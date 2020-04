I st das der perfekte Ein hochdrehender Reihensechszylinder mit 360 PS, Hinterradantrieb, perfekte Balance und ein Sound zum Niederknien dank der Carbon-Airbox. Wenn es ├╝berhaupt einen Kritikpunkt am CSL gibt, ist es das Getriebe. Ab Werk war der nur 1383 Mal gebaute M3 CSL ausschlie├člich mit dem automatisierten Schaltgetriebe SMG II erh├Ąltlich. Doch jetzt gibt es den ersten CSL mit Handschalter! st das der perfekte BMW M3? F├╝r viele Fans und Enthusiasten gilt der zwischen 2003 und 2004 gebaute E46 M3 CSL ( Coup├ę Sport Leichtbau ) als der beste M3 aller Zeiten. Die Zutaten stimmen:Wenn es ├╝berhaupt einen Kritikpunkt am CSL gibt, ist es das Getriebe.

Der CSL wurde schon 228.000 Kilometer gefahren

David besitzt seinen M3 seit 2015 und benutzt ihn tats├Ąchlich als Alltagsauto. In den vergangenen f├╝nf Jahren hat er sich zwar an die Eigenarten des SMG II gew├Âhnt, war aber trotzdem auf der Suche nach einem noch pureren Fahrerlebnis. Nachdem er lange mit sich gerungen hat, ob er seinen CSL tats├Ąchlich so radikal modifizieren lassen will, fasste er die Entscheidung: Er m├Âchte einen CSL mit Inzwischen hat der CSL ├╝ber 228.000 Kilometer abgespult, was extrem viel f├╝r ein limitiertes Sondermodell ist. Tuning-Zubeh├Âr bei Amazon Felgen Heckspoiler Folie Abgasanlage Gewindefahrwerk Ein mutiger Brite namens David ( @cslmanual ) hat seinen seltenen M3 CSL auf Sechsgang-Handschaltung umbauen lassen. W├Ąhrend normale M3 E46 mit SMG schon mehrfach zum Handschalter umgebaut wurden, war bis jetzt noch niemand bereit einen aktuell rund 80.000 Euro wertvollen CSL zu "opfern".Nachdem er lange mit sich gerungen hat, ob er seinen CSL tats├Ąchlich so radikal modifizieren lassen will, fasste er die Entscheidung: Er m├Âchte einen CSL mit Handschaltung . Erleichtert wurde seine Entscheidung dadurch, dass sein M3 CSL kein Sammlerst├╝ck mit niedriger Laufleistung ist, sondern ein echter Daily Driver.

So sieht die Schaltkulisse des M3 CSL normalerweise aus. ├ťber den Knopf lassen sich die Schaltzeiten einstellen. Mit dem gefassten Entschluss wandte sich David an den ehemaligen Rennfahrer Darragh, der sich mit seiner Firma " EverythingM3s " ausschlie├člich um BMW, vorzugsweise der Baureihe E46, k├╝mmert. Da es sich beim SMG genau genommen um ein manuelles Getriebe handelt, das per Hydraulik und Software (hydraulische Kupplungsbet├Ątigung und hydraulische Schaltvorg├Ąnge) automatisiert wird, war der Umbau laut Experte Darragh gar nicht so aufwendig wie angenommen. Letztendlich wurden die komplette Hydraulikeinheit und alle damit verbundenen Steuerger├Ąte und mehr rausgeworfen und durch eine mechanische L├Âsung ersetzt.

Am Lenkrad fehlen die Schaltwippen

Das Ergebnis ist beeindruckend: Wenn man es nicht besser w├╝sste, k├Ânnte dieser M3 CSL genau so vom Band gerollt sein. Der Leder-Schaltknauf passt perfekt an die Position des chromfarbenen SMG-Gangwahlhebels, das Kupplungspedal sieht aus als w├Ąre es schon immer im Fu├čraum des CSL zu Hause gewesen und auch die fehlenden Schaltwippen am Alcantara-Lenkrad fallen erst auf den zweiten Blick auf.

Neue Hinterachs-├ťbersetzung

Doch das war nicht die einzige Modifikation, die Darragh am CSL durchgef├╝hrt hat, denn auch die Hinterachs-├ťbersetzung wurde ver├Ąndert. Statt der Standard ├ťbersetzung von 3,62:1 f├Ąhrt der CSL jetzt 4,1:1, ist also k├╝rzer ├╝bersetzt. Das verbessert die Beschleunigung deutlich, erh├Âht den Fahrspa├č und ist laut Experte Darragh die ├ťbersetzung, mit der der M3 CSL ab Werk h├Ątte ausgeliefert werden sollen. Bleibt noch die Frage, wie sich dieser besondere M3 f├Ąhrt. Der britische Kollege Henry Catchpole bringt es auf den Punkt: "Jetzt f├╝hlt sich das Auto nach dem perfekten Gesamtpaket an!"

Laut Besitzer David war die Resonanz auf den Umbau in der CSL-Community viel besser als erwartet und es sollen tats├Ąchlich schon weitere CSL-Fahrer an einem Umbau auf Handschaltung interessiert sein!