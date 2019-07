60 PS stark, 1,4 Tonnen schwer, über 250 km/h schnell: Der BMW M3 CSL machte den M3 E46 noch eine Spur schärfer und sportlicher. CSL steht füroupéporteichtbau, in Zahlen: 17 PS mehr Leistung und 150 Kilogramm weniger Gewicht als beim Serien-M3. Die Stückzahl soll bei 1400 Exemplaren liegen. Kein Wunder, dass das Sondermodell der legendären BMW-Reihe bei Sammlern begehrt ist – gut erhaltene Exemplare mit niedrigem Kilometerstand sind nur schwer zu finden. Jetzt steht einer der letzten gebauten M3 CSL aus der Baureihe E46 zum Verkauf. Die Schweizer Youngtimer-Experten der Elite Garage AG bieten ein erst 2004 zugelassenes Fahrzeug bei Classic Driver an – für schlappe 81.245 Euro! Auch wenn das zunächst viel klingt, für ein solches Auto liegt der Preis durchaus auf Marktniveau. Der CSL hat mit 52.000 Kilometern auf dem Tacho seine besten Jahre noch vor sich, wenig gelaufene Exemplare werden auch gerne mal zu sechsstelligen Preisen angeboten. (Hier gibt es weitere gebrauchte M3-Modelle.)

Vier Rohre für ein Halleluja: Der M3 CSL macht gern auf dicke Hose.

Neben der relativ niedrigen Laufleistung und dem guten Zustand des 15 Jahre alten Sport-BMW ist vor allem die außer Kraft gesetzte Tempo-Abregelung zu erwähnen. So rennt der CSL weit schneller als 250 km/h, die Spitze soll bei 280 liegen. Die Kraft des 3,2-Liter-Reihensechszylinders wird über ein automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe an die Hinterräder weitergegeben, bis zur 100-km/h-Marke braucht der Leichtbau-M3 aus dem Stand nicht mal fünf Sekunden. Dach, Schürze, Türverkleidungen und Mittelkonsole sind aus Carbon , sogar bei der Kunststoff-Heckklappe hat BMW an Gewicht gespart. Annehmlichkeiten wie Klimaautomatik oder Tempomat sorgen für ein klein wenig Luxus-Feeling. Das steht bei diesem Auto aber nicht im Vordergrund, Schaltschläge und Zwischengassalven gehören beim M3 CSL schon eher zum Pflichtprogramm. Dieser BMW ist ein purer Sportwagen