Limousine

Ich will ehrlich sein: Es gibt in unserer Redaktion Kollegen, bei denen dieses Autos mehr Entzücken hervorruft als bei mir. Jan Horn, Alexander Bernt, Guido Naumann, Stefan Novitski … Aber da ich der Erste hinterm Steuer war, darf ich unseren neuen Dauertest vorstellen: eine BMW M3 in "Isle of Man" (Grünmetallic). 480 PS , 550 Nm Drehmoment, 4,2 Sekunden auf 100 km/h, Reihensechszylinder Hinterradantrieb mit manuellem 6-Gang-M-Getriebe. Laut BMW ermöglicht genau das "eine besonders dynamische Fahrweise und macht das Fahrzeug zu einem puristischen Vollblutsportler".