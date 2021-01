BMW M3 (F80): Gebrauchtwagen-Test

R

ichtig leicht hatte es die fünfte Auflage des BMW M3 nicht. Schon zum Debüt werfen Fans und Fachzeitschriften dem intern F80 genannten Sportableger vom 3er (F30) Charakterlosigkeit vor. Einige wittern angesichts des heißgemachten N55-Motors unter der Haube sogar eine Mogelpackung in Form eines aufgemotzten 335i. Klar, die Profilabdrücke, in denen er fährt, sind groß. Über die Generationen setzte jeder M3 seine eigenen Akzente. Als E30 war er ein knallhartes Sportgerät mit brutaler Optik, als E36 in Sachen Leistung ein Überflieger. Der E46 setzte noch mal einen drauf, wurde als limitierter CSL sogar zur gesuchten Ikone. Der E90 machte alles neu und kombinierte ungeahnten Komfort mit einem V8 für die Sinne. Und der F80? Wurde schon nach vier Jahren Bauzeit wieder vom Markt genommen, weil er an der neu eingeführten Euro-6b-Norm scheiterte.