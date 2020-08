BMW wird einen M3 Touring in Serie bauen!

Somit ist klar, was Gerüchte in den vergangenen Tagen schon angedeutet haben: Zum ersten Mal ist dieBis ein Kombi-M3 bei den Händlern steht, kann es aber auch durchaus bis 2023 dauern. Denn momentan befindet sich der M3 Touring auf Basis des G21-3er laut BMW noch in der frühen Entwicklungsphase. Diese gibt BMW selbst mit rund zwei Jahren an.