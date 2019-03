BMW M5 E60: V10 mit Handschaltung

1 9.523 Stück: So viele BMW M5 E60 wurden zwischen 2005 und 2010 gebaut. Damit war die vierte Generation die dato erfolgreichste M5-Baureihe. Zu den Highlights gehören der legendäre Fünfliter-V10 (S85B50) und das SMG-III-Getriebe. Was die wenigsten Leute wissen: M5 und M6 gab es in kleinen Stückzahlen auch mit einer manuellen Handschaltung ab Werk – aber nur in den USA! 9.523 Stück: So vielewurden zwischenundgebaut. Damit war die vierte Generation die dato erfolgreichste M5-Baureihe. Zu den Highlights gehören der legendäre) und das. Was die wenigsten Leute wissen: M5 und M6 gab es in kleinen Stückzahlen auch mit einerab Werk – aber nur in den

Ein seltener Anblick: Nur 1364 M5 E60 mit Handschaltung wurden gebaut, vom M6 E63 sogar nur 323 Stück. saphirschwarzen M5 handelt es sich um ein Facelift-Modell (LCI) Baujahr 2008 mit umgerechnet gut 91.000 Kilometern (56.602 Meilen) auf der Uhr. Der M5 ist zweite Hand und unfallfrei. Laut der Bilder scheint die Powerlimousine im absoluten Originalzustand zu sein, ohne der beim V10 gern verbauten Auspuffanlage Eisenmann Race. BMW M5 E39 Touring: Umbau zur Galerie Einer von den 1364 gebauten M5 E60 mit Sechsgang-Handschaltung statt des automatisierten Schaltgetriebes SMG-III steht jetzt in den USA zum Verkauf. Bei demhandelt es sich um ein(LCI)mit umgerechnet gut(56.602 Meilen) auf der Uhr. Der M5 ist zweite Hand und unfallfrei. Laut der Bilder scheint die Powerlimousine im absoluten Originalzustand zu sein, ohne der beim V10 gern verbauten

Leichte Gebrauchsspuren im Innenraum, gute Ausstattung

Aktivsitze, Head-up-Display, beheizbares Lenkrad und mehr. Wer genau hinschaut, erkennt, dass der Softlack an Lenkrad und Fensterhebereinheit abplatzt – ein bekanntes Problem und nicht so tragisch. Dafür entschädigt der ungewohnte Anblick des seltenen und beleuchteten Sechsgang-Schaltknaufs. Der restliche Innenraum scheint in einem ordentlichen Zustand zu sein. Die Farbkombi Schwarz/Schwarz ist klassisch, im Innenraum sind allerdings wenig sportliche Holz-Zierleisten verbaut. Zur Sonderausstattung des M5 gehörenund mehr. Wer genau hinschaut, erkennt, dass der Softlack an Lenkrad und Fensterhebereinheit abplatzt – ein bekanntes Problem und nicht so tragisch. Dafür entschädigt der ungewohnte Anblick des seltenen und beleuchteten Sechsgang-Schaltknaufs. Der restliche Innenraum scheint in einem ordentlichen Zustand zu sein.

Der V10-Sauger gilt als anfällig, entschädigt aber mit Drehzahlen von 8250 U/min und einmaligem Sound! Rechnungen verkauft. Letztere belegen zumindest regelmäßige Wartungen. Ob zusätzliche Reparaturen, wie Pleuellagerschalentausch oder Vanos-Überholung, durchgeführt wurden, ist aus dem Inserat nicht ersichtlich. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der V10 (S85B50) ein sehr delikater Darüber hinaus wird der M5 mit jeder Menge Originaldokumente, allen Bordbüchern und vielenverkauft. Letztere belegen zumindest regelmäßige Wartungen. Ob zusätzliche Reparaturen, wieoder, durchgeführt wurden, ist aus dem Inserat nicht ersichtlich. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der V10 (S85B50) ein sehr delikater Motor ist, der regelmäßige Pflege benötigt.

Höchstgebot aktuell bei gut 20.000 Euro