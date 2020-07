D

BMW M5 Lim, Benzin 81.140 km 423 kW (575 PS) 03/2016 Benzin, 9.9 l/100km (komb.) CO2 235 g/km*

er BMW M5 ist eine automobile Legende. Was Mitte der 80er-Jahre mit einer sportlichen Limousine Reihensechszylinder und 286 PS begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem regelrechten Sportwagen-Hype.Die Preise sind im gleichen Zug deutlich gestiegen. Mit rund 120.000 Euro ist der aktuelleein teures Vergnügen. Zum Glück gibt es gute Alternativen: Schließlich war der Vorgänger F10 schon ein echtes Brett, gerade als "Competition" mit satten 575 PS! So einwar zu seiner Zeit mit 114.000 Euro natürlich auch ein Luxusgut erster Güte. Mittlerweile gibt es aber Gebrauchtwagen , die für deutlich bodenständigere Preise zum Verkauf stehen. In Sindelfingen (Baden-Württemberg) etwa steht derzeit einzum Verkauf!Der TÜV wird bei Übergabe erneuert, zudem ist wie bei allen Fahrzeugen im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt eine Garantie im Kaufpreis enthalten. Berücksichtigt man diese Konditionen, gibt es derzeit wohl kaum einen günstigeren