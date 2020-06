or Kurzem wurde das Facelift des BMW M5 präsentiert: Die Optik ist neu, doch die Leistung bleibt gleich! Grund genug, mal einen Blick auf die Gebrauchtwagenpreise für die Power-Limousine mit dem Baucode F90 zu werfen.2017 präsentierte BMW mit dem M5 F90 die sechste Generation der legendären Power-Limousine. Genau wie den Vorgängergibt es das aktuelle Modell ausschließlich als Stufenheck-Limo. Einengab es nur beimund. Doch nachdem derder erstemit Turboaufladung war, gab es auch beimeine Premiere: Allradantrieb . Um mit der Konkurrenz vonundmithalten zu können, entschieden sich die Münchner, denerstmals mit dem "M xDrive" genannten Allradantrieb anzubieten.Auf diese Weise denktan alle Kunden, die gerne mal querfahren!

In Kooperation mit

Die Sportabgasanlage hat 1500 Euro Aufpreis gekostet und ist an den schwarzen Endrohren erkennbar.

M5 F90

BMW

M5 Competitio

M5

M5 Competition

BMW

M5 F90

Zeitgemäß setzt derauf einen Turbomotor.Die Unterschiede in den Fahrleistungen sind marginal: Während der normalemit 600 PS dank Allrad und Achtgang-Automatik in 3,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, schafft derdiesen Sprint in 3,3 Sekunden. Erst kürzlich hatnach nur rund zwei Jahren Bauzeit das Facelift despräsentiert, das voraussichtlich noch 2020 auf den Markt kommt.