er M5 zählt seit knapp 35 Jahren zum festen Stamm der BMW-Modellpalette – und gehört heute ohne Zweifel zu den beliebtesten Modellen des Münchner Auto-Giganten. Zunächst noch als Reihensechser , zog ab Baureihe E39 der V8 in die traditionell PS-starke Sportversion des Fünfers ein. Nach einem kurzen Zehnzylinder-Intermezzo im E60 kehrte BMW in den nachfolgenden Generationen zum V8 zurück. Das aktuelle Top-Modell, der M5 Competition der F90-Baureihe, trägt einen Achtzylinder mit satten 625 PS unter der Haube und lässt damit die Konkurrenz wie Porsche Panamera Turbo oder Mercedes E 63 S alt aussehen. Doch Tuner Manhart war das anscheinend immer noch nicht genug – und so entstand der MH5, quasi der stärkste Serien-M5 aller Zeiten!