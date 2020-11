BMW selbst liefert die M8-Modelle mit 600 PS aus, wer sich für die Competition-Version entscheidet, bekommt sogar auf 625 PS; die Stark-Version ist in Deutschland sogar Standard. AC Schnitzer überarbeitet die beidendesund holt so aus dem normalen M8(Serie sind 750 Newtonmeter) raus. Bei der Competition-Version steigt die Leistung auf, die Kraft ist identisch.

AC Schnitzer bietet sein Upgrade für das BMW M8 Coupé, Cabrio und Gran Coupé (im Bild) an.

Zum Motoren-Upgrade gehört auch eine neuemit zwei Klappen und Endrohren aus Carbon oder in Schwarz. Außerdem gibt's neue, die den M8 vorne um 20, hinten um 15 Millimeter näher an die Straße bringen. In Sachen Optik rüstet der Tuner den Bayern mit einem, einemoder sogar einem ausladendenauf. Bis zugroße Schlappen runden den Auftritt ab.