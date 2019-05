BMW M850i Cabrio: Fostla-Folierung

egen Aufpreis bietetdenauch in auffälligenan. Deutlich günstiger ist eineSpezialistaus Hannover hat ein neuesin Mattmetallic-Grün foliert!

Grüne Folie mit schwarz-weißen Akzenten, schwarze Felgen und weißes Leder: Fertig ist das M850i Cabrio.

Die genaue Farbbezeichnung heißt "". Abgerundet wurde der giftige Look mitan Front, Heck und entlang der Flanken. Das Gute an der Folien-Lösung: Sie ist nicht nur günstiger als eine teure Individual-Lackierung, sie lässt sich auch noch rückstandsfrei entfernen, wenn Grün nicht mehr in ist. Der Preis für eine Komplettfolierung variiert je nach Folie und Fahrzeug. Los geht's bei etwa