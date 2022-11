Der M35i ist nicht nur in puncto Leistung das absolute Topmodell der X2-Baureihe. Auch in Sachen Ausstattung muss hier niemand Abstriche machen, der gerne sportliche Details in seinem Fahrzeug hat. Der X2 ist beispielsweise mit einem Sportfahrwerk, dem M Lederlenkrad, schicken Leichtmetallfelgen und Sportsitzen ausgerüstet. Das Panorama-Glasdach sorgt beim hier angebotenen Modell dafür, dass der Innenraum eine Extraportion Tageslicht abbekommt.