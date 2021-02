D er X3 verwehrt. Ein sozialverträgliches Statement. Ganz anders als der große Bruder er BMW X4 wurde 2014 als coupéhafter Ableger des X3 präsentiert. Hübsch, aber unpraktischer und teurer. Kein Manko für die Kunden, die gerne zugriffen. Wohl wissend, für ihr Geld die Extraportion Image zu erwerben, die ihnen der braveverwehrt. Ein sozialverträgliches Statement. Ganz anders als der große Bruder X6 , dessen Auftritt vielen längst zu protzig ist.

Allrad und Automatik beim BMW X4 immer serienmäßig

F26 genannten X4 fiel auch die Motorenauswahl aus. Von Beginn an konnten Kunden zwischen Benzinern mit Leistungen zwischen 184 und 306 PS wählen, die Selbstzünder liefern 190 bis 313 PS . Allrad ist immer serienmäßig, ebenso die viel gelobte ZF­-Achtstufenautomatik, die mit ihren geschliffenen Schaltvorgängen und der hohen Zuverlässigkeit noch immer jedes Doppelkupplungsgetriebe an die Wand spielt. 20d , verfügbar, wurde aber so gut wie nie geordert. Durch die zwei zusätzlichen Fahrstufen drehen die Automaten niedriger, halten immer den passenden Gang parat und harmonieren auch insgesamt besser mit der Fahrzeugklasse. Wer dennoch mit einem Schalter liebäugelt, sollte sich auf eine lange Bindung einstellen, der Verkauf dürfte später schwierig werden. Entsprechend der selbstbewussten Positionierung des interngenanntenfiel auch die Motorenauswahl aus. Von Beginn an konnten Kunden zwischenmit Leistungswählen, die, ebenso die viel gelobte ZF­-Achtstufenautomatik, die mit ihren geschliffenen Schaltvorgängen und der hohen Zuverlässigkeit noch immer jedes Doppelkupplungsgetriebe an die Wand spielt.Eine klassische Sechsgang-Handschaltung war nur beim Basisdiesel, dem, verfügbar, wurde aber so gut wie nie geordert. Durch die zwei zusätzlichen Fahrstufen drehen die Automaten niedriger, halten immer den passenden Gang parat und harmonieren auch insgesamt besser mit der Fahrzeugklasse. Wer dennoch mit einem Schalter liebäugelt, sollte sich auf eine lange Bindung einstellen, der Verkauf dürfte später schwierig werden.

Unser Test-BMW X4 klingt nach 156.000 km noch taufrisch

Der intern B57 genannte Dreiliter-Diesel ist ein Traum – und die Idealbesetzung im schweren X4. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD nur bedingt empfehlenswert sind die kleinen Benziner 20i und 28i . Die Fahrleistungen gehen zwar in Ordnung, der etwas ungehobelte Lauf der N20 ­-Motoren, bekannt aus PS starke 35i sowie der 2015 nachgeschobene M40i mit überlegenen 360 PS. Kaum langsamer, aber deutlich sparsamer ist der 35d mit 313­-PS-­Power­-Diesel. Wir entscheiden uns für die goldene Mitte, den 30d mit 258 PS . Auch nach mehr als 156.000 Kilometern klingt er in unserem Testwagen vom Autohus in Bockel noch taufrisch, nagelt ganz fein und frei von Nebengeräuschen vor sich hin. Wenn es sein muss, peitscht der Dreiliter den 1,8-­Tonnen-­ X4 in unter sechs Sekunden auf Tacho 100, lässt sich zugleich problemlos mit sieben Litern im Alltag nutzen. Pferdebesitzer können sich über 2,4 Tonnen Anhängelast freuen. Ebenfalls. Die Fahrleistungen gehen zwar in Ordnung, der etwas ungehobelte Lauf der­-Motoren, bekannt aus BMW 1er und 3er , wirkt hier aber ebenfalls nicht ganz standesgemäß. Die Kombination aus höchster Fahrkultur, gekoppelt mit noch höheren Kosten liefern der 306starkesowie der 2015 nachgeschobenemit überlegenen 360 PS.. Wir entscheiden uns für die goldene Mitte, denmit 258. Auch nach mehr als 156.000 Kilometern klingt er in unserem Testwagen vom Autohus in Bockel noch taufrisch, nagelt ganz fein und frei von Nebengeräuschen vor sich hin. Wenn es sein muss, peitscht der Dreiliter den 1,8-­Tonnen-­in unter sechs Sekunden auf Tacho 100, lässt sich zugleich problemlos mit sieben Litern im Alltag nutzen. Pferdebesitzer können sich über 2,4 Tonnen Anhängelast freuen.

Probleme sind beim BMW X4 selten

Sehr übersichtlicher Arbeitsplatz mit klassischen Instrumenten und zu Ende gedachtem iDrive. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD positiv ist die Mängelbilanz des X4 . Abgesehen von, je nach Fahrweise und Laufleistung, an ihre Grenzen getriebenen Achsaufhängungen, X4 selten. Der X3 deutlich aufgewertet, überzeugt auch nach fünf Jahren noch mit guter Qualität und wenig Verschleiß. Dass beim Testwagen ein Xenonbrenner aufgegeben hat – geschenkt. Auch die Kettenprobleme beim Vierzylinder, die BMW viele Jahre verfolgt haben, lassen den X4 kalt. Sie betreffen nicht mehr den verbauten B47 ­-Diesel, sondern den Vorgänger N47 . Problematischer, leider aber üblich, sind Kurzstreckeneinsatz dichtsetzen können. Gerade die großen Sechszylinder sollten immer mal wieder länger unter Last laufen, damit sie sich wohlfühlen und ordentlich freibrennen. Technische Daten: BMW X4 xDrive30d Motor Sechszylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2993 ccm Leistung 190 kW (258 PS) bei 4000/min Drehmoment 560 Nm bei 1500/min Höchstgeschw. 234 km/h 0–100 km/h 5,8 s Tank/Kraftstoff 67 l/Diesel Getriebe/Antrieb Achtstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4671/1881/1624 mm Kofferraumvolumen 500-1400 l Leergewicht/Zuladung 1820/590 kg Grundsätzlichdes. Abgesehen von, je nach Fahrweise und Laufleistung, an ihre Grenzen getriebenen Achsaufhängungen, Stoß­dämpfern und Federn sind Probleme beimselten. Der Bremsenverschleiß fällt, wie bei SUVs üblich, etwas höher aus, das Navi hat ab und an schlechte Laune und hängt sich auf. Kleinigkeiten. Der Innenraum, gegenüber demdeutlich aufgewertet, überzeugt auch nach fünf Jahren noch mit. Dass beim Testwagen ein Xenonbrenner aufgegeben hat – geschenkt. Auch die Kettenprobleme beim Vierzylinder, dieviele Jahre verfolgt haben, lassen denkalt. Sie betreffen nicht mehr den verbauten­-Diesel, sondern den Vorgänger. Problematischer, leider aber üblich, sind Partikelfilter , die sich bei zu vieldichtsetzen können. Gerade die großen Sechszylinder sollten immer mal wieder länger unter Last laufen, damit sie sich wohlfühlen und ordentlich freibrennen.

Folgekosten müssen beim BMW X4 einkalkuliert werden

Das Angebot gebrauchter X4 beginnt bei rund 20.000 Euro, ordentliche Fahrzeuge klettern leicht auf über 25.000 Euro, sind aber sehr wertstabil. Vorausgesetzt, die Ausstattung stimmt. Das – wie im Testwagen – verbaute kleine Navi Business ist schon ein Kompromiss, besser ist das große Professional. E­-Sitze, Abstandsradar, LED­-Licht und X4 als Gebrauchter erschwinglich wird, bleiben die hohen Folgekosten. Ein ordentlicher Satz 30d sind ebenfalls eine Ansage. Und bei Reparaturen gelten BMW -Werkstätten nicht als Discounter. Wer das alles bedenkt und den kleinen Aufstieg wagt, der hat mit dem X4 viel Spaß. Gebrauchtwagen-Test BMW X4 zur Galerie Fazit: Schicke Coupéform, gepaart mit praktischen Talenten und hoher Sitzposition. Für viele ist der BMW X4 ein Traumwagen, der Luxus mit Augenmaß bietet. Auch technisch überzeugt er. Leider spiegelt sich das in hohen Gebrauchtpreisen. ( Kosten: BMW X4 xDrive30d Unterhalt Testverbrauch 6,9 l D/100 km CO2 183 g/km Inspektion 400-700 Euro Haftpflicht (21)* 701 Euro Teilkasko (29)* 562 Euro Vollkasko (27)* 1402 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 407 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 1113 Euro Anlasser (AT) 566 Euro Wasserpumpe 368 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 895 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 777 Euro Bremsscheiben und -klötze 686 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer , ordentliche Fahrzeuge klettern leicht auf über 25.000 Euro, sind aber sehr wertstabil. Vorausgesetzt, die Ausstattung stimmt. Das – wie im Testwagen – verbaute kleine Navi Business ist schon ein Kompromiss, besser ist das große Professional. E­-Sitze, Abstandsradar, LED­-Licht und Anhängerkupplung sind in dieser Klasse ebenfalls gefragt. Auch wenn so einals Gebrauchter erschwinglich wird, bleiben die. Ein ordentlicher Satz Winterkompletträder kostet aufgrund der Dimensionen immer vierstellig, die Versicherungseinstufungen (hier geht's zum Kfz-Versicherungsvergleich ) sind ungemütlich und nur mit großem Schadenfreiheitsrabatt zumutbar. Über 400 Euro Steuern für densind ebenfalls eine Ansage. Und bei Reparaturen gelten-Werkstätten nicht als Discounter. Wer das alles bedenkt und den kleinen Aufstieg wagt, der hat mit demviel Spaß.Schicke Coupéform, gepaart mit praktischen Talenten und hoher Sitzposition. Für viele ist derein Traumwagen, der Luxus mit Augenmaß bietet. Auch technisch überzeugt er. Leider spiegelt sich das in hohen Gebrauchtpreisen. ( Mehr zum Thema: BMW X4 – News, Tests und Videos