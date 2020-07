N ach dem Überraschungs-Erfolg des X6 hat BMW 2014 mit dem M40i und hat einen Dreiliter-Reihensechszylinder mit 360 Neu nicht unter 65.400 Euro zu haben, gibt es das extrasportliche SUV-Coupé gebraucht deutlich günstiger! Gebrauchtwagen mit Garantie 37.330 € BMW X4 M40 i M Sportpaket HK HiFi, Benzin 41.000 km 41.000 km 265 kW (360 PS) 265 kW (360 PS) 02/2016 02/2016 Anfragen BMW X4 M40 i M Sportpaket HK HiFi, Benzin + Zum Inserat Benzin, 8.6 l/100km (komb.) CO2 199 g/km* In Kooperation mit ach dem Überraschungs-Erfolg deshat2014 mit dem kleineren X4 nachgelegt. Die Topversion heißtund hat einen Dreiliter-Reihensechszylinder mit 360 PS

2014 ging die erste Generation des BMW X4 an den Start. Optisch und technisch basiert das F26 genannte SUV-Coupé auf dem X3 , unterscheidet sich jedoch bei genauem Hinschauen deutlich vom braveren Bruder. Die Scheinwerfer und Nieren sind anders designt, die Lufteinlässe an der Front fallen deutlich größere aus. Im Profil ist natürlich die abfallende Dachlinie das Erkennungsmerkmal des X4 und auch am Heck unterscheidet sich das SUV-Coupé komplett vom X3 . Doch das ist noch nicht alles: Für ein sportlicheres Fahr- und ein besseres Raumgefühl haben die Ingenieure Fahrer- und Beifahrersitz rund zwei Zentimeter tiefer positioniert als im X3 , die Rückbank wurde aufgrund der Coupé-Form sogar drei Zentimeter abgesenkt.

Einen BMW X4 M gab es erst ab Herbst 2019

Der Schriftzug verrät das Topmodell, das seine 360 PS aus einem Dreiliter-Reihensechszylinder (N55) holt. Direkt zum Marktstart hat BMW den X4-Kunden eine breite Motorenpalette angeboten. Basismotor war der Zweiliter-Vierzylinder im X4 xDrive20i mit 184 PS und 270 Nm. Bei den Dieselmotoren ging es parallel dazu mit dem X4 xDrive20d mit 190 PS und 400 Nm los. Doch BMW bot den X4 auch als Sechszylinder an: Zuerst mit 306 PS im X4 xDrive35i . Ab Ende 2015 gab es dann den X4 M40i mit 360 PS und 465 PS, der das immerhin 1920 Kilo schwere SUV dank Allrad und Achtgang-Automatik in beachtlichen 4,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und locker 250 km/h Topspeed ermöglicht. Anfang 2018 wurde der erste X4 vom G02 genannten Nachfolger abgelöst, ein echter X4 M mit wahlweise 480 oder 510 PS folgte erst im September 2019.

Ehemaliger Neupreis von fast 85.000 Euro

Die Aussttatung des X4 M40i ist gut. So ausgestattet lag der ehemalige Neupreis bei knapp 85.000 Euro. Mit gerade mal 41.000 Kilometern auf dem Tacho möchte der BMW-Vertragshändler Gerd Hoyer aktuell 37.330 Euro für das einstige Topmodell des X4 haben. Das entspricht einem massiven Wertverlust von über 45.000 Euro in gut vier Jahren, passt aber in etwa zu den aktuellen Marktpreisen. Die günstigsten BMW X4 M40i beginnen bei rund 30.000 Euro, dann aber fast ausnahmslos mit sechsstelligen Kilometerständen und aus Privathand ohne jegliche Garantie. Modelle mit unter 50.000 Kilometern sind in der Regel ab 35.000 Euro zu finden, je nach Ausstattung.