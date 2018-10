BMW X5 III: Gebrauchtwagen-Test

W

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW X5

enn Sie, liebe Leser, in den letzten Jahren regelmäßig unserer Gebraucht-Kaufberatungen gelesen haben, dann kennen Sie das Folgende nur zu gut: desillusionierendes Aufzählen von Schwachstellen, miese Quoten in der Pannenstatistik , erschreckende Rostanfälligkeit schon bei noch jungen Fahrzeugen. Unser Gebraucht-Kandidat des Monats ist der 2013 eingeführte BMW X5 der dritten Generation. Und nun holen wir tief Luft, um mit der traurigen Aufzählung unzähliger Problemzonen zu beginnen – um sogleich wieder ganz entspannt auszuatmen. Denn dieses Modell ärgert seine Besitzer offenbar so gut wie nie: praktisch keine Startversager, praktisch keine Pannen unterwegs, keine Korrosionsstellen und nur ganz selten teure Schäden an der Technik. Alles jedenfalls unterhalb der statistischen Wahrnehmungsgrenze von einem Prozent.