(dpa/jr) Wegen des Verdachts auf großangelegten Auto-Schmuggel haben mehr als 160 Zollfahnder und Bundespolizisten im nordrhein-westfälischen Neuss und Umgebung 17 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Zwei Deutsche und zwei Russen stehen im Verdacht, über Jahre hinweg hochpreisige Autos aus Russland in die EU eingeführt zu haben, ohne den fälligen Zoll und die Einfuhrumsatzsteuer zu zahlen. Der Schaden für den Staat beläuft sich auf mehr als 650.000 Euro, teilte das Zollfahndungsamt Essen am 7. November mit. Mit gefälschten Zolldokumenten sollen demnach fast 100 Fahrzeuge "gewaschen" und später im Internet verkauft worden sein, fälschlicherweise mit Erstzulassung in Deutschland.

17 Luxus-Fahrzeuge und Bargeld beschlagnahmt