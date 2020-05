Platz 1 mit 536 von 800 Punkten: Audi SQ7. Großes Sport-SUV mit kraftstrotzendem V8, Top-Fahrleistungen. Geräumig, mit edler Einrichtung und toller Verarbeitung. Preis ab 95.700 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 14.442 Euro). Großes Sport-SUV mit kraftstrotzendem V8, Top-Fahrleistungen. Geräumig, mit edler Einrichtung und toller Verarbeitung.

Audi SQ7 ist 5,07 Meter lang, 1,97 Meter breit und 2,5 Tonnen schwer, der BMW X7 5,15 Meter lang, 2,0 Meter breit und 2,6 Tonnen schwer. Der SQ7 tritt mit 435 PS und 900 Nm an, der BMW mit 400 PS und 760 Nm. Dieser Test dürfte in diesem Jahr schwer zu toppen sein, rein zahlenmäßig. Gleich noch zwei Zahlen: 86 mal 36 Zentimeter. So monströs ist die X7-Doppelniere, die größte, die jemals an einem BMW verbaut wurde, sagen die Bayern. Sie steht sehr aufrecht in der mächtigen Front, der X7 trägt riesige Fenster, sehr breite hintere Türen, die Dachlinie streckt sich auffällig lang, eine imposante Erscheinung. Lasst Zahlen sprechen: Derist 5,07 Meter lang, 1,97 Meter breit und 2,5 Tonnen schwer, der5,15 Meter lang, 2,0 Meter breit und 2,6 Tonnen schwer. Dertritt mitan, dermit. Dieser Test dürfte in diesem Jahr schwer zu toppen sein, rein zahlenmäßig. Gleich noch zwei Zahlen: 86 mal 36 Zentimeter. So, die größte, die jemals an einem BMW verbaut wurde, sagen die Bayern. Sie steht sehr aufrecht in der mächtigen Front, der X7 trägt riesige Fenster, sehr breite hintere Türen, die Dachlinie streckt sich auffällig lang, eine imposante Erscheinung.

Das Design des Audi kaschiert seine wahre Größe

Im Vergleich zum X7 wirkt der SQ7 zierlicher, er ist aber nur acht Zentimeter kürzer – und hat mehr Platz. Audi immer noch wuchtig, aber irgendwie zierlicher, gestreckter – er duckt sich ja auch sechs Zentimeter flacher auf die Straße. Doch, Überraschung, tatsächlich bietet er mehr Platz für seine Passagiere als der BMW. Die Messwerte sprechen da eine klare Sprache. Vorn und hinten verfügt der SQ7 vor allem über deutlich größere maximale Knickmaße – also mehr Raum für längere Beine. Und im Fond auch noch über zwei Zentimeter mehr Kopffreiheit. Der Testwagen hatte die Rücksitzbank Plus mit drei verschiebbaren Einzelsitzen und verstellbarer Lehnenneigung für 390 Euro extra, bequem, praktisch und sehr zu empfehlen. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi SQ7 klar gezeichnete Cockpit wird bestimmt durch die drei großen Bildschirme für die Instrumente (12,3 Zoll), Multimedia (10,1 Zoll) und Klima (8,6 Zoll). Alle mit brillanter Optik und nachvollziehbaren Menüs. Was auffällt: Der seit 2016 gebaute SQ7 ist ein Audi alter Schule, sorgfältig verarbeitet bis ins letzte Detail. Der Hochglanzlack schimmert makellos, die Nähte sind wie mit dem Lineal gezogen, Spaltmaße und Fugen passen. Blitzsauber! Verglichen mit dem gewaltigen BMW wirkt der auch nicht gerade winzigeimmer noch wuchtig, aber, gestreckter – er duckt sich ja auch sechs Zentimeter flacher auf die Straße. Doch, Überraschung, tatsächlich bietet erals der BMW. Die Messwerte sprechen da eine klare Sprache. Vorn und hinten verfügt der SQ7 vor allem über deutlich größere maximale– also mehr Raum für längere Beine. Und im Fond auch noch über zwei Zentimeter mehr Kopffreiheit. Der Testwagen hatte die Rücksitzbank Plus mitund verstellbarer Lehnenneigung für 390 Euro extra, bequem, praktisch und sehr zu empfehlen.Das sehrwird bestimmt durch die drei großen Bildschirme für die Instrumente (12,3 Zoll), Multimedia (10,1 Zoll) und Klima (8,6 Zoll). Alle mitund nachvollziehbaren Menüs. Was auffällt: Der seit 2016 gebaute SQ7 ist ein, sorgfältig verarbeitet bis ins letzte Detail. Der Hochglanzlack schimmert makellos, die Nähte sind wie mit dem Lineal gezogen, Spaltmaße und Fugen passen. Blitzsauber!

Ein Reihensechser mit vier Turbos befeuert den X7

BMW X7 (2019): Test - Details Erste Fahrt in BMWs XL-SUV Zur Videoseite BMW kommt serienmäßig als Siebensitzer, immer mit zwei elektrisch versenkbaren Einzelsitzen in der dritten Reihe. Die Testversion als Sechssitzer kostet 850 Euro extra, dazu gehören dann zwei äußerst komfortable, elektrisch verstellbare Sessel in der zweiten Reihe. Das Ganze vermittelt den Eindruck von Weitläufigkeit – real hat der Audi, wie gesagt, aber noch mehr Platz. Die Einrichtung macht auf Luxus, hier blitzt das sorgfältig lackierte Holz, das weiche Leder duftet, und der Cupholder kühlt oder wärmt das Getränk – je nach Wunsch. Im Cockpit gibt es zwei 12,3-Zoll-Displays für Instrumente und Multimedia sowie natürlich den Controller für das tadellose iDrive-System. Bei Weitem nicht so perfekt gelungen: die seltsamen gebogenen Anzeigen für Tacho und gegenläufigen Drehzahlmesser, so wie bei Peugeot. Sie sind schlecht ablesbar und einem solchen Luxusauto einfach nicht angemessen. Angebote ansehen Gebrauchtwagen: BMW X7 3,0-Liter-Diesel sage und schreibe vier Turbos Druck. Und zwar richtig. Der sowieso schon großartige Reihensechser steigert sich noch mal und läuft zu Topform auf, tritt bissig und kraftvoll an, souverän und nie hektisch, klingt dabei rauchig bis kernig. Die ZF-Achtstufen-Sportautomatik spielt hoch konzentriert mit, und das Ergebnis sind herausragende Fahrleistungen: Von 0 auf 100 sprintet der X7 in 5,4 Sekunden, die bei Sportwagen gern gemessene 200er-Marke reißt er in 23,0 Sekunden. Bemerkenswert. Derkommt, immer mit zwei elektrisch versenkbaren Einzelsitzen in der dritten Reihe. Die Testversion als Sechssitzer kostet 850 Euro extra, dazu gehören dann zwei äußerst komfortable,in der zweiten Reihe. Das Ganze vermittelt den– real hat der Audi, wie gesagt, aber noch mehr Platz. Die Einrichtung macht auf Luxus, hier blitzt das, das weiche Leder duftet, und der Cupholder kühlt oder wärmt das Getränk – je nach Wunsch. Im Cockpit gibt es zwei 12,3-Zoll-Displays für Instrumente und Multimedia sowie natürlich den Controller für das. Bei Weitem nicht so perfekt gelungen: diefür Tacho und gegenläufigen Drehzahlmesser, so wie bei Peugeot. Sie sind schlecht ablesbar und einem solchen Luxusauto einfach nicht angemessen.Im M50d machen dem bekanntensage und schreibeDruck. Und zwar richtig. Der sowieso schon großartige Reihensechser steigert sich noch mal und läuft zu Topform auf, tritt bissig und kraftvoll an, souverän und nie hektisch, klingt dabei rauchig bis kernig. Diespielt hoch konzentriert mit, und das Ergebnis sind herausragende Fahrleistungen: Vonsprintet der X7 in, die bei Sportwagen gern gemessenereißt er in. Bemerkenswert.

Gegen die Macht des SQ7 sieht der X7 alt aus

Das Bessere ist des Guten Feind: Auf Tempo 100 ist der Audi 0,8 Sekunden schneller als der BMW. Test-X7 verfügte über das Executive-Drive-Pro-Paket (3850 Euro) mit Vierradlenkung und Wankstabilisierung; Luftfederung mit adaptiven Dämpfern und außerordentlich komfortabel, wogt geschmeidig und sanft über noch so geflickte Landstraßen zweiter Ordnung. Dazu aber auch – gemessen an Größe und Gewicht – erstaunlich handlich. Mühelos, mit präziser Lenkung und schöner Rückmeldung. Die 2,6 Tonnen fahren stets mit, du spürst sie – sie stören aber nicht weiter. Geht noch mehr? Geht. Und das liegt vor allem am Triebwerk des SQ7. Der V8 ist dann doch noch ein anderes Kaliber als der Reihensechser im BMW. Der 4,0-Liter kommt mit Biturbo und zusätzlichem, elektrisch angetriebenem Verdichter. Ein Hammer von einem Motor, kraftstrotzend, bärenstark. Und mit sattem Sound. Bei den Fahrleistungen legt der Audi gegenüber dem BMW noch mal eine Schippe drauf und stürmt in unglaublichen 4,6 Sekunden auf 100, in unfassbaren 19,0 Sekunden auf 200 km/h. Derverfügte über das(3850 Euro) mitund Wankstabilisierung; Luftfederung mitund Allradantrieb sind sowieso an Bord, beim M50d noch ein Sportdifferenzial an der Hinterachse. So präpariert, fährt der riesige BMW zuerst mal, wogt geschmeidig und sanft über noch so geflickte Landstraßen zweiter Ordnung. Dazu aber auch – gemessen an Größe und Gewicht –. Mühelos, mitund schöner Rückmeldung. Diefahren stets mit, du spürst sie – sie stören aber nicht weiter. Geht noch mehr? Geht. Und das liegt vor allem am. Der V8 ist dann doch noch ein anderes Kaliber als der Reihensechser im BMW. Derund zusätzlichem, elektrisch angetriebenem Verdichter. Ein, kraftstrotzend, bärenstark. Und mit sattem Sound. Bei den Fahrleistungen legt der Audi gegenüber dem BMW noch mal eine Schippe drauf und stürmt in unglaublichen, in unfassbaren 19,0 Sekunden auf 200 km/h.