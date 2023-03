Zoom Fahrtechnisch ist der XM trotz seiner 2,7 Tonnen Gewicht eine Ausnahmeerscheinung. Bild: Fabian Kirchbauer, BMW

XM

In Summe ist deralso ein extravaganter und bärenstarker Luxusliner, der zudem dank seiner M-Gene so zackig wie ein Rennwagen beschleunigt. Schlanke 4,3 Sekunden dauert es, bis Tempo 100 erreicht ist, und in der Spitze sind abgeregelt 250 km/h drin. Das muss auch gar nicht verwundern, denn die Motorenkombination tritt 2023 in Form des M Hybrid V8 auch in der nordamerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship an.