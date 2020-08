D er Auch über 30 Jahre nach seiner Präsentation wirkt der Z1 noch lange nicht wie ein Oldtimer! er BMW Z1 ist kein normales Auto! Von BMW-Fans wird der Roadster auch gerne Concept Car mit Straßenzulassung genannt, was in erster Linie an seinem futuristischen Design liegt.

Die versenkbaren Türen sind der Partytrick des kleinen Roadster und sichern den großen Auftritt. Der Partytrick des Roadster sind natürlich die in die Seitenschweller versenkbaren Türen, die es Z1-Besitzern möglich machen, mit offenen Türen zu fahren. Zwischen 1989 und 1991 wurden genau 8000 BMW Z1 mit der internen Bezeichnung E30 (Z) in Handarbeit gebaut.Der Motor hingegen ist nicht so spektakulär: Unter der Haube arbeitet der bekannte 2,5-Liter-Reihensechszylinder (M20) mit 170 PS und 222 Nm. Genug, um den 1250 Kilo leichten Roadster in 7,9 Sekunden auf 100 km/h und bis zum Topspeed von 225 km/h zu beschleunigen.

Gebrauchte BMW Z1 ab etwa 40.000 Euro zu haben

Die Innovationen hatten ihren Preis: Im letzten Baujahr lag der Neupreis des in Handarbeit gefertigten Z1 bei 89.000 DM. In den darauffolgenden Jahren sanken die Preise etwas, bevor sie kontinuierlich stiegen. Nicht erst seit einigen Jahren ist der immer noch futuristisch anmutende Z1 inzwischen ein gesuchtes Sammlerstück. Die günstigsten in Deutschland angebotenen Modelle liegen bei etwa 40.000 Euro, haben in der Regel aber auch schon deutlich sechsstellige Kilometerstände aufzuweisen.

Nur 284 Kilometer in 30 Jahren gefahren

Der 2,5-Liter-Reihensechszylinder (M20) stammt aus der Großserie und leistet 170 PS und 222 Nm. Der Roadster aus dem Baujahr 1990 hat in den letzten 30 Jahren nur unglaubliche 284 Kilometer zurückgelegt, ist also quasi im Neuwagen-Zustand, was ihn bei Sammlern extrem begehrt machen dürfte. Er stammt ursprünglich aus einer deutschen Privatsammlung und wurde erst 2020 in die USA importiert, wo er jetzt auf der Auktionsseite www.bringatrailer.com versteigert wurde. Laut des Verkäufers gehörte die Außenfarbe "Toprot" mit 3102 Exemplaren zu den beliebtesten Außenfarben beim Z1. Deutlich seltener sind die Farben "Purblau", "Fungelb" und "Magicviolett". Das Interieur dieses Z1 ist klassisch grau und das Stoffverdeck schwarz.

Zur Ausstattung des Z1 lässt sich nicht viel sagen, da alle Roadster nahezu identisch ausgestattet waren und beispielsweise ohne Klimaanlage ausgeliefert wurden. Auch die 16-Zoll-Felgen sind original. Viele Besitzer haben ihren Z1 im Laufe der Jahre Räder von Hartge Alpina oder BBS spendiert. Bei diesem Roadster mit der extrem niedrigen Laufleistung ist alles im absoluten Originalzustand. Ende 2019 wurde zudem ein vollumfänglicher Service durchgeführt.

