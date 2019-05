Mitverfügte der Z3 V12 gerade mal fünf PS mehr als der erste Z3 M. Dafür gab es abermaximales Drehmoment (Z3 M: 350 Nm) und bereits 400 Nm Drehmoment bei 1000 Umdrehungen. BMW gab dievon 0 auf 100 km/h mitan, diemit. So weit, so gut: Allerdings veränderte der V12 mitgegenüber dem Reihensechser die Gewichtsverteilung dramatisch: von nahezu 50:50 auf 70:30 – was sich logischerweise negativ aufs Fahrverhalten auswirkte. Ebenso die, die auch "Witwenmacher" genannt wurde. Und der Umstand, das man bei Bereifung des M-Modells blieb.

Selbst auf geraden Straßen ist das Heck des Z3 V12 bei voller Beschleunigung nicht zu kontrollieren.

Das Kurvenverhalten war laut Zeitzeugen katastrophal – der Wagenschon bei geringer Geschwindigkeit. Die Räder drehten unter Last noch im dritten Gang durch, das Heck brach bei höherem Tempo aus. Und nicht nur das: Selbst auf geraden Strecken war das Heck bei voller Beschleunigung nicht zu kontrollieren. Diewaren jedochDie Enge im Motorraum ließ die Sensoren überhitzen, was den Motor an den Rand des Totalausfalls brachte. Zusätzlich hing die massive Ölwanne deutlich tiefer als in den M-Modellen und setzte ständig auf. Unterm Strich also kein Wunder, dass der Z3 V12 keine Zukunft als Serienauto hatte.