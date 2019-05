A

us derkommen nicht nur Schokolade und Käsefondue, sondern auch schicke. Dähler aus Belp kümmert sich seit über 20 Jahren um die Modelle der Münchner und passtunddezent an. Für denhaben die Schweizer jetzt frischeim Angebot:heißt der Klassiker, den der Tuner für denbereithält und der ab sofort bestellbar ist. Die auf der Tuning World am Bodensee im Mai 2019 vorgestelltefür den bis zustarken Roadster aus Bayern ist in den Größenerhältlich.