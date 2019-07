s muss nicht immer das Top-Modell sein! Zwar macht der BMW Z4 M40i mit seinem 340-PS-Reihensechser sicher am meisten Spaß, doch auch mit demkommt reichlich Fahrfreude auf. Vor allem, wenn man noch etwas nachlegt: Fürholtnoch etwas Extra-Power aus dem Benziner.

Per Smartphone-App lassen sich die drei Fahrmodi Dynamic, Sport und Efficiency einstellen.

ruft DTE Systems für dasauf, das die Leistungsausbeute umerhöht. Auch das Drehmoment legt zu und liegt schließlich bei(plus 66 Newtonmeter). Zusammen mit der optionalen,(circa 230 Euro) verkürzt DTE Systems dendadurch. Damit stößt der sDrive30i schon fast in die Region des M-Modells vor: Der M40i braucht 4,5 Sekunden. Wer rundbezahlt, bekommt außerdem eine: Per App lassen sich dann dieDynamic, Sport und Efficency einstellen, ohne den Smartphone-Anschluss entfällt der Öko-Betrieb und die Fahrmodi müssen direkt an der Steuerbox eingestellt werden.