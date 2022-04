Treffen der Motorsport-Generationen: Auf der diesjährigen Bodensee Klassik Rallye (5. bis 7. Mai) geht Rennfahrer Nick Heidfeld gemeinsam mit Dilbagh Gill, Teamchef und CEO von Mahindra Racing in der FIA Formel E , an den Start.

Seit 2019 ist der 44-jährige Nick Heidfeld – nach seiner Karriere in der Formel E von 2015 bis 2018 – Spezial- und Entwicklungsberater bei Mahindra Racing. Er profitiert von seinen Erfahrungen aus der Formel 1 (2000-2011; BMW Sauber, Williams, Jordan) und der WEC (Rebellion Racing) von 2012 bis 2016.

Dilbagh Gill ist Teamchef und CEO von Mahindra Racing in der FIA Formel E.

Dilbagh Gill ist Teamchef und CEO von Mahindra Racing in der FIA Formel E. Seit 2014 ist Mahindra als eines der Gründungsteams in der Formel E engagiert. Seit 2019 haben Zulieferer ZF und Mahindra Racing eine Technologiepartnerschaft. ZF hat den vollelektrischen Antriebsstrang für den Mahindra in der Formel E entwickelt (E-Motor, Getriebe , Leistungselektronik).