ieiviele Roboter-Hunde braucht es, um einen ausgewachsenen Truck mehrere Meter über eine Straße zu ziehen? Ein Video des renommierten Robotik-Unternehmens Boston Dynamics liefert die Antwort. Darin zu sehen: Zehn Robodogs des Typs "SpotMini", die im Gleichschritt über eine Straße dackeln. Im Schlepptau haben sie einen etwa drei Tonnen schweren Truck. Die vierbeinigen Roboter erinnern etwas an Schlittenhunde, sind mit einer Art Geschirr verbunden und ziehen so einem Strang. Bei den mechanischen Hunden handelt es sich um zehn Exemplale eines neuen Modells, das demnächst auf den Markt kommt. Laut Hersteller eignet sich der "SpotMini" für verschiedene Aufgabengebiete, so kann er im Büro, zuhause wie auch in der freien Natur eingesetzt werden und dem Menschen zur Hand gehen.