00 PS für gut 20.000 Euro? Das ist bei Gebrauchtwagen keine Seltenheit. Wenn der Name Brabus im Spiel ist, allerdings schon: Echte Brabus-Umbauten sind auch nach Jahren noch sehr begehrt und kosten entsprechend viel.

Neben dem absoluten Dampfhammer E V12 mit 7,3-Liter-V12 und 582 PS gab es bei Brabus Ende der 90er auch den 5.8 im Kleid der Mercedes E-Klasse (Baureihe W 210).Herzstück des Brabus-Umbaus sind die aufwendigen Modifikationen am Motor: Der V8 wurde von 4,3 auf 5,8 Liter Hubraum aufgebohrt, neue Kolben und Spezialkurbelwelle inklusive. Zusätzlich wurden schärfere Nockenwellen verbaut und die Motorelektronik angepasst.Für einen ordentlichen Sound sorgt die Brabus-Auspuffanlage.

Tacho bis 330 km/h: Ganz so schnell wird der Brabus allerdings nicht sein.

Dafür macht die weiße E-Klasse auf den Bildern erst mal einen guten Eindruck. Die Schürzen-Aufsätze und die schwarzen Felgen gehören original zum Brabus-Umbau. Nachgerüstet sind nur die Windabweiser an den Türen und die Zusatzbildschirme im Cockpit. Der schwarze Innenraum scheint ebenfalls in einem gepflegten Zustand zu sein. Die Ausstattung mit Heckrollo, elektrischen Sitzen mit Memory, Schiebedach und mehr ist gut – aber es handelt sich nicht um eine Vollausstattung, wie sie im Inserat beschrieben wird. Dazu fehlen Extras wie Sitzheizung hinten oder Linguatronic. Auch ein Scheckheft wird in der Beschreibung nicht erwähnt.