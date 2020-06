Brabus-G-Klasse mit 700 PS zu verkaufen

Brabus G 700: auch innen schick.

G-Klasse

Der Geländewagen kommt breit, kantig und komplett in Schwarz daher. Viel furchteinflößender als dieser G kann ein Auto wohl kaum sein.Für eine noch martialischere Optik sorgen geschwärzte Scheinwerfer und ein Carbon-Lufteinlass auf der Motorhaube. Der ist auch nötig, denn die Leistung des 5,5 Liter großen Biturbo-V8 stieg von 544 auf satte 700 PS ! Das Drehmoment wuchs um 200 auf gewaltige 960 Nm an. Erreicht wurde der Zuwachs mittels zweier größerer Turbolader und neuem Steuergerät.Der Sound aus des Klappenauspuffs klingt dabei, als würde Rammstein-Sänger Till Lindemann persönlich aus den Sidepipes brüllen.Die Ausstattung ist wie zu erwarten üppig.Die beiden Komfortsitze vorne sind beheizt und belüftet, für die Rückbank gibt es eine Sitzheizung. Auf der Infotainment-Seite gibt es Online-Navigation, Musikstreaming, Smartphone-Anbindung und TV-Empfang. Bei Bedarf lenkt der G 700 selbständig in Parklücken, was angesichts seiner Größe ganz praktisch erscheint. In die gleiche Kerbe schlagen Totwinkel-Warner, Spurhalteassistent und Abstandstempomat. Kurios: Dieseverfügt sogar über eine Anhängerkupplung.