er australische Expeditionsausrüster Bruder bietet einen neuen Gelände-Wohnwagen an: den EXP 4. Ab sofort ist er auch in Europa erhältlich. Bruder hat eine neue Niederlassung in Amsterdam eröffnet, von da aus wird nun das Geschäft für Deutschland gesteuert. Für den Offroader müssen rund 34.100 Euro hingelegt werden. Eine Diesel-Warmwasserheizung, eine Klimaanlage und eine 300-Watt-Solaranlage kosten extra. Hinzu kommen auch noch etwa 2200 Euro für den Transport.