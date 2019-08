Bürstner Lyseo M Harmony Line 660: Wohnmobil-Test

eben Hymer , Dethleffs und Laika ist Bürstner nun die vierte Marke der Erwin Hymer Group, - die ein Modell auf Mercedes Sprinter im Portfolio hat. Während früher eine Mercedes-Basis vor allem eine Geldfrage war und überwiegend im höherpreisigen Reisemobilsegment angesiedelt war, gibt Mercedes mit dem neuen Sprinter schon in der Mittelklasse Vollgas. Trotz gleicher Basis möchte sich Bürstner seinen Stil erhalten und sich von seinen Konzernbrüdern absetzen. Ob das Vorhaben aufgeht? Wir haben es ausprobiert.Ein gediegener Teilintegrierter für gehobene Ansprüche. Obwohl wir noch mit einem Prototyp unterwegs waren, machte die Verarbeitungsqualität schon einen sehr guten Eindruck. Mit dem Lyseo M Harmony Line T 660 G stellt Bürstner einen neuen Grundriss mit F-Bett (unten eingeschnitten) und Längsbad vor. Der wird besonders gern bei Wohnwagen verwandt. Als Alternative bietet Bürstner aber auch den Klassiker mit Längsbetten im T 690 an. In den Außenmaßen unterscheiden sich beide Fahrzeuge nicht. Das gilt auch für den Preis: Beide Versionen starten bei 66.990 Euro.

Zur Probefahrt gab's noch originale Sprinter-Sitze. Serienmäßig: ABS, ESP, Berganfahrhilfe, Seitenwind- und Fahrlichtassistent, Bremsassistent, Airbag.

Technische Daten: Bürstner Lyseo M Harmony Line 660 Motorisierung Mercedes Benz 414 CDI Leistung 105 kW (143 PS) bei 3800 U/min Hubraum 2143 cm3 Drehmoment 330 Nm bei 1200 bis 2400 U/min Höchstgeschwindigkeit k. A. Getriebe/Antrieb Siebenstufenautomatik/Hinterrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 93 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6990/2320/2990 mm Radstand 3665 mm Leergewicht fahrbereit/Zuladung 3025/475 kg Anhängelast (gebremst) 2000 kg Material Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Stärke Wand/Dach/Boden 34/34/48,5 mm Isolierung Wand/Dach/Boden EPS/EPS/EPS Liegefläche Heck L x B 2000 x 1340–1080 mm Liegefläche Hubbett L x B (optional) 1990 x 1320–1130 mm Kühlschrank/Eisfach 142/15 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 95 Ah AGM Frisch-/Abwassertank (isoliert und beheizt) 120/100 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi 6 Grundpreis ab 66.990 Euro Testwagenpreis k. A.

Geschmeidig sanft und gleichzeitig mit genügend Power unter der kurzen Motorhaube. Serienmäßig gibt es 143 PS, gegen einen Aufpreis von 730 Euro bietet Bürstner auch 163 PS an. So oder so rollt der Lyseo M ganz in Mercedes-Tradition mit Hinterradantrieb – mit all seinen Vor- und Nachteilen. Beim Fahren überzeugt das sanft abgestimmte Fahrwerk. Dazu passt perfekt die Siebenstufen-Wandlerautomatik (3530 Euro), die kaum spürbar immer den richtigen Gang einlegt. Da beginnt der Urlaub schon während der Fahrt! Zum hohen Fahrkomfort trägt nicht unwesentlich auch die sehr gute Motorgeräuschdämmung der Sprinter-Basis bei. Beim Thema Beladung zeigt sich jedoch, dass Hinterradantrieb immer ein paar Kilo mehr auf die Waage bringt als Vorderradantrieb. So beträgt die Zuladung laut Hersteller 475 Kilogramm – nicht gerade üppig. Die Serienausstattung des Bürstner Lyseo M Harmony Line kann sich mit Berganfahrhilfe, ABS, ESP , Airbag für Fahrer und Beifahrer, aktivem Bremsassistenten sowie Seitenwind- und Fahrlichtassistenten durchaus sehen lassen. Unser Testwagen hat das Rundum-sorglos-Sprinter-Paket mit an Bord: Chassispaket (3390 Euro), Multimediapaket (2490 Euro) und Fahrassistenzpaket (1090 Euro). Gerade die Sprachsteuerung, intuitive Bedienung und Geschwindigkeit des Multimediasystems MBUX und das gestochen scharfe Bild der Rückfahrkamera begeistern. Lediglich die Vielzahl der Knöpfe, Schalter und Drehelemente am Lenkrad ist am Anfang etwas irritierend.