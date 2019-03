Zu den zahlreichen Carbon-Anbauteilen gehört auch der Heck-Flügel.

Stattdessen hat sich Mansory der Karosserie angenommen und sie mitmodifiziert. Vor allem die Zahl derhat Mansory drastisch erhöht, sei es in der Frontschürze, an den Kotflügeln, auf der Motorhaube oder am Heck. Dazu kommen wuchtigeund ein ausladender Flügel. Alle Carbonteile sind in einer speziellen Druckkammer behandelt und sollen besonders stabil sein. Der teure Kohlefaser-Werkstoff findet sich als Finish auch an den Rädern wieder: Vorne steht der Centuria aufmit 285er Reifen , hinten sind 335-Gummis aufaufgezogen. Abgerundet wird der Mansory Bugatti mit einem, in dem neben reichlich Leder ebenfalls eine ordentliche Portion Carbon verteilt wurde. Außerdem spendiert der Tuner dem Centuria ein neues, oben und unten abgeflachtes Lenkrad. Was der Umbau kostet, verrät Mansory nicht. In Anbetracht von knapp drei Millionen Euro für den Basis-Chiron dürften die Veredelungs-Kosten aber ein Schnäppchen sein.