ieser Bugatti ist das aktuell teuerste Angebot im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Wechselt der Hypersportler für diesen Preis den Besitzer, dann dürfte er nach einem halben Jahr und 4000 Kilometern keinen Wertverlust erlitten haben. Der aktuelle Brutto-Neupreis für einenliegt bei 3.150.000 Euro!Derwurde 2018, zwei Jahre nach dem normalen, auf dem Autosalon Genf präsentiert.Durch die Räder und weitere Maßnahmen wie extraleichte Scheibenwischer konnten die Ingenieure im Vergleich zum normalen, 1995 Kilo schwerenimmerhin 18 Kilo einsparen. In Kombination mit einem um zehn Prozent steiferen Fahrwerk und einem neuen Handling-Modus soll derdemauf der Rundstrecke überlegen sein.

Der Chiron Sport ist an den vier runden Endrohren zu erkennen. Der normale Chiron hat zwei größere Auspuffrohre.

Chiron

In derOptisch überzeugt dermit einem Spec in "all-black". Die Karosserie ist in mattschwarzem Sichtcarbon ausgeführt, ein extrem teures Extra ab Werk. Dazu passen die schwarzen Felgen, und auch im Innenraum gibt es nur eine Farbe: Schwarz!