Vom Bulli zum Wohnmobil: Was Sie beim Umbau beachten müssen

Doch so einfach ist es leider nicht mit dem Umbau eines Bullis in ein Reisemobil. Bevor Sie Hammer und Stichsäge ansetzen, sollten Sie bedenken, dass sich beim Umbau eines Fahrzeugs zum Camper mitunter die Fahrzeugklasse ändern kann. In diesem Fall muss die zuständige Zulassungsbehörde informiert werden. Wenn sich die Fahrzeugklasse ändert, erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug, was das Fahren auf öffentlichen Straßen untersagt. Ebenso müssen Einbauten wie ein Gaskocher oder Heizungen vom TÜV oder einer anderen Prüfstelle abgenommen werden.