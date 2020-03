ittel- oder Oberklasse, C oder E? Beim Neuwagenkauf entscheidet meist der Geldbeutel, wo die Reise hingeht.Sogar individuelle Ausstattungs- und Farbwünsche lassen sich erfüllen. Aber welchen nehmen: eine gut ausgestattete C-Klasse – oder doch lieber oben ins Mercedes-Regal greifen, dafür auf ein paar Extras verzichten?In Sachen Ausstattung, Laufleistung und Alter unterscheiden sie sich aber grundlegend!Die angebotenestammt aus dem Baujahr 2015, gehört also zur neuesten Generation W205.Gar nicht sparsam ist die Ausstattung des schwarzen Kombis: Automatik, Navi mit Sprachsteuerung und Freisprechanlage, Head-up-Display, Abstandstempomat, Fernlichtassistent und eine selbstlenkende Einparkhilfe mit Rückfahrkamera beglücken Technik-Freunde.

Gebrauchter Mercedes C 220 d

Modern und hochwertig: Innenraum mit hellem Leder und offenporigem Holz.

Hier geht's zum Angebot Gebrauchter Mercedes E 220 d

Mit dem Facelift wurde die Formensprache der E-Klasse etwas runder. Unerreichte Platzverhältnisse!



E-Klasse

C-Klasse

In Sachen Sicherheit wurden Totwinkel- und Müdigkeitswarner, Notbrems- und Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und LED-Scheinwerfer bestellt.Dieist mit Baujahr 2016 zwar ein Jahr jünger, Sie gehört aber zur Vorgänger-Generation W212 und ist technisch deutlich älter als die. Antrieb ist der gleiche Dieselmotor mit Automatik, in Sachen Ausstattung zieht sie aber den Kürzeren – sie ist keinesfalls karg,Auch Sicherheitsfeatures sind mit Müdigkeitswarner und LED-Scheinwerfern deutlich weniger an Bord.