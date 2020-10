C1, C3 oder Berlingo: Citroën gebraucht kaufen

2

Auch beim praktischen Citroën Berlingo müssen sich Gebrauchtwagenkäufer auf Beleuchtungsmängel einstellen.

019 feierte Citroën sein 100-jähriges Markenjubiläum und erinnerte mit dem ersten Fahrzeug an den Start der Modellgeschichte. Mit dem Typ A begann 1919 nicht nur alles, es war zugleich auch das erste französische Großserien-Auto. Mittlerweile bietet die Produktpalette deutlich mehr Fahrzeuge, darunter auch rein elektrische Modelle wie den C-Zero und bekannte Fahrzeuge wie den C4 oder den Berlingo.Wertet man die Ergebnisse aller Hauptuntersuchungen bundesweit aus, fällt bei Citroën besonders die hohe Mängelquote bei der Beleuchtung auf.Keine erfreulichen Nachrichten für Gebrauchtwageninteressenten, jedoch sind Mängel an der Beleuchtung in der Regel preisgünstig zu beheben. Anders sieht es da hingegen bei rostenden Bremsscheiben oder Auffälligkeiten an anderen Bremsbauteilen aus. Und damit fällt insbesondere der Citroën C4 auf. Zudem verliert der C4 über alle Baujahre hinweg auch überdurchschnittlich viel Öl.