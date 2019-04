Cabrios im Test: Z4, 911, E-Klasse, Mini, Wrangler, 500

R

aus an die frische Luft! Nichts weckt die Lebensgeister so sicher, wie draußen zu sein. Das Element O, bekannt als Sauerstoff, bewirkt Wunder für die Seele. Wir können sogar draußen Auto fahren, im Cabrio . Wetten, dass nichts so sehr die Laune hebt wie ein Wetterbericht, den man direkt im Gesicht erlebt hat? Da passt es gut, dass die Offenen im Frühling 2019 so vielfältig blühen wie lange nicht mehr. Vom Rolldach bis zum Stoffverdeck, vom Targa bis zum Türausbau – wir haben sechs Wege zum Open-Air-Vergnügen auf ihren Erlebniswert geprüft. Wer liefert nur ein laues Lüftchen? Und wer erobert unser Herz im Sturm?