Cadillac geht mit dem zusätzlichem Display hinterm Lenkrad einen komplett eigenen Weg.

Das Äußere der fünften Generation wird offenbarund erinnert an den. An der Front prangt nämlich einmit einem breiten Chromrand, während dieund ziemlich klein geraten sind. Außerdem dürften die– und das, obwohl die aktuelle Generation in der kürzeren Version bereits satte 5,18 Meter lang ist. Das eigentliche Highlight des kommenden Escalade wird aber das neue und. Es erinnert etwas an das aktuelle Widescreen-Cockpit von Mercedes . Allerdings gibt es beim Cadillac ein. Es sitzt direkt im Blickfeld des Fahrers und verdeckt teilweise den großen, frei stehenden Bildschirm der sich dahinter befindet. Außerdem bekommt auch die neue Generation des Escalade wie gewohnt eine massive und. Dafür mustern die Amerikaner den klobigen Automatikwählhebel des Vorgängers aus und ersetzen ihn durch eine dezentere Variante.