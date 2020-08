C

amping-Messe trotz Corona: Dank umfassendem Hygiene-Konzept für Aussteller wie Besucher findet der Caravan-Salon in Düsseldorf (4. - 13. September 2020) statt! Einige Hersteller wie die Hymer-Gruppe ( Hymer und Dethleffs) werden zwar nicht teilnehmen. Dennoch stellen mehr als 300 Aussteller in zehn Hallen Neuheiten, Zubehör, Technik und Reiseziele vor. Der erste Blick: In diesem Artikel lesen Sie, welche interessanten Reisemobile auf dem Caravan-Salon vorgestellt werden.