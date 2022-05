Bei der Umsetzung ihrer Themen zeigt die Ampel der Bundesregierung öfter Rot als Grün. So einigte man sich im Koalitionsvertrag zwar auf die straffreie Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Doch obwohl ein Gesetzentwurf in der Schublade liegt, diskutieren Politiker und Wissenschaftler weiterhin über Grenzwerte des Hanfwirkstoffs THC (Tetrahydrocannabinol), die Eigenbesitzmenge und das Unfallrisiko im Straßenverkehr . Denn neue Studien über kiffende Autofahrer sind alarmierend.

"Es gibt erste Erkenntnisse aus den USA, dass nach der Legalisierung die Verkehrsunfälle angestiegen sind", sagt Dieter Müller, Professor an der Hochschule der Sächsischen Polizei . So erlaubte etwa der Bundesstaat Washington den freien Handel mit Cannabis. „Dort stieg der Fahreranteil an tödlichen Verkehrsunfällen mit THC im Blut von 9,3 vor der Legalisierung auf 19,1 Prozent“, so Müller. Für Deutschland will er keine Prognose abgeben, denn "andere Studien zeigen das Gegenteil".