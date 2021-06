Der Wohnmobil-Hersteller Carado hat anhand von Kundenwünschen ein modernes und funktionales Wohnmobil mit Topausstattung entwickelt und bietet dieses Einzelstück nun zugunsten von "Ein Herz für Kinder" in einer eBay-Charity-Auktion zur Versteigerung an. Mitgeboten werden kann noch bis zum 7. Juni 2021.

Hinweis Carado Reisemobil-Unikat Hier geht es zur eBay-Auktion Pfeil

Das knapp 7,40 Meter lange Konzeptfahrzeug, das auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon vorgestellt wurde, nutzt ein Fiat Ducato-Fahrgestell und wird von einem 130 PS starken Motor angetrieben. Es gibt vier Schlafplätze, eine durch die Hintertür begehbare Heckgarage mit Platz für Fahrräder, eine Küche mit elektrischer Induktionsplatte und zwei Gaskochern, ein abtrennbares Raumbad, einen 32-Zoll-Fernseher, einen Weinkühlschrank, eine herausnehmbare Kühlbox sowie eine Soundbar.

Zoom Die durchgängige Stehhöhe von 2,13 Metern sorgt für eine großzügige Raumwirkung.



Das Konzeptfahrzeug der Hymer-Tochter Carado entstand nach einer Studie, die 2019 gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Dynata durchgeführt wurde. Ziel dieser Untersuchung war es, die Wünsche und Erwartungen an ein perfektes Wohnmobil zu erfassen. Besonders wichtig war den Befragten die Funktionalität ihres Reisemobils.

Zoom Der Innenraum bietet viele Verstaumöglichkeiten.



Auch eine praktische Aufteilung sowie ein geräumiger Innenraum wurden genannt. Diese Anforderungen hat Carado in einem Showcar umgesetzt, das jetzt in der Family-Version versteigert wird. Der Erlös der Versteigerung geht an die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder".

Alle wichtigen technischen Daten auf einen Blick:

• Fiat Ducato-Fahrgestell auf Basis des Integrierten I449

• 130 PS

• knapp 7,40 Meter Länge

• durchgängige Stehhöhe von 2,13 Metern, dadurch entsteht eine besondere Raumwirkung mit viel Bewegungsfreiheit

• zwei Sitzplätze

• vier Schlafplätze (ein Doppelbett und zwei Stockbetten)

• großzügige Heckgarage mit viel Extra-Stauraum für Fahrräder und viele weitere Camping-Utensilien

• geräumige Küche mit elektrischer Induktionsplatte und zwei Gaskochern

• großzügiges, abtrennbares Raumbad mit ebenerdiger Eckdusche und hochwertiger Keramik-Toilette

• 32-Zoll-TV mit horizontalem Auszug, der aus der Lounge-Ecke perfekt zu sehen ist

• Soundbar für beste Klangqualität mit Stereo-Effekt

• Induktionsladefläche im Eingangsbereich zum Laden von Handys und Kleingeräten

• Weinkühlschrank mit Platz für bis zu zwölf Flaschen

• herausnehmbare Kühlbox in der Heckgarage

• im Außenbereich: LED-Leiste an der Markise für eine stimmungsvolle Beleuchtung