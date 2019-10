Carado T 338: Wohnmobil-Test

W enn es so etwas gäbe wie "Deutschland sucht das Super-Reisemobil", dann hätte der neue Teilintegrierte von Carado sehr gute Chancen im Wettbewerb. Warum? Weil der Hersteller ganz genau ausgewertet hat, welche Ausstattungsvarianten sich deutsche Kunden am meisten wünschen. Das Ergebnis: lange Einzelbetten im Heck, Winkelküche sowie großer Kühlschrank und geräumiger Kleiderschrank. Eigentlich hat Carado beim klassischen Längsbettengrundriss im Prinzip nicht viel verändert, hier sind es die Kleinigkeiten, die viel ausmachen. So sind die Möbel teilweise nur halb hoch verbaut, was für ein luftiges Raumgefühl sorgt. Zusätzlich entsteht mehr Platz für Ablagen. Neu zum Modelljahr 2020 sind auch die Heckbettenverkleidung im gesteppten Stoff und eine spezielle Küchenfensterverkleidung. Als Sahnehäubchen gibt es bei Carado zukünftig sieben Jahre Dichtigkeitsgarantie obendrauf. Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden enn es so etwas gäbe wie "Deutschland sucht das Super-Reisemobil", dann hätte der neue Teilintegrierte von Carado sehr gute Chancen im Wettbewerb. Warum? Weil der Hersteller ganz genau ausgewertet hat, welche Ausstattungsvarianten sich deutsche Kunden am meisten wünschen. Das Ergebnis: lange Einzelbetten im Heck, Winkelküche sowie großer Kühlschrank und geräumiger Kleiderschrank. Eigentlich hat Carado beim klassischen Längsbettengrundriss im Prinzip nicht viel verändert, hier sind es die Kleinigkeiten, die viel ausmachen. So sind die Möbel teilweise nur halb hoch verbaut, was für ein luftiges Raumgefühl sorgt. Zusätzlich entsteht mehr Platz für Ablagen. Neu zum Modelljahr 2020 sind auch die Heckbettenverkleidung im gesteppten Stoff und eine spezielle Küchenfensterverkleidung. Als Sahnehäubchen gibt es bei Carado zukünftig sieben Jahre Dichtigkeitsgarantie obendrauf.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen gut

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen gut

Als Möbeldekor stehen "Pure Spring" und "Cosy White" zur Verfügung. Das Fußbodendekor nennt sich "Casual Suite". Das ist er: Ein Teilintegrierter unter sieben Meter Länge für Paare, die klares und helles Innendesign mögen, viel Platz brauchen und obendrein Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Carado bietet die Basisversion des T 338 ab rund 44.500 Euro an. Herzstück der Einrichtung ist eine gemütliche Sitzgruppe mit großem Tisch und zusätzlichem Platz auf der rechten Fahrzeugseite. Das hat er: Elektrische Trittstufe, große Heckgarage (150 Kilogramm Zuladung) mit Antirutschmatte, Verzurrösen und Innenbeleuchtung, Tisch mit Tischplattenverlängerung, Holzlattenrost in Festbetten, LED-Beleuchtung, 95-Ah-AGM-Bordbatterie, zahlreiche 230-Volt- und USB-Steckdosen, Schubladen mit Soft-Close-Funktion in Küchenzeile, leistungsstarke Truma-Combi-6-Heizung, großer Kühlschrank (113 Liter mit 14-Liter-Eisfach), Abfalleimer, Kleiderhaken im Wohnraum, leicht zu reinigendes Variobad mit Schwenkwand und Kleiderstange. Gegen Aufpreis gibt es: zweite Heckgaragentür (359 Euro), elektrisches Hubbett (1469 Euro), einen größeren Kühlschrank (699 Euro), Fußbodenheizung (499 Euro) und Dunstabzug (249 Euro).

