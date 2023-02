Carado V337: kompakt wie ein Kastenwagen, geräumig wie ein Teilintegrierter

Genau das Wohnmobil , von dem die meisten träumen. Außen so kompakt wie ein Kastenwagen und innen so geräumig wie ein richtiger Teilintegrierter. Wie das geht? Ganz einfach: indem der Durchgang vom Wohnraum zum Schlafbereich um einige Zentimeter schmaler gebaut wurde.

Reichlich Sonderausstattung zum attraktiven Grundpreis

Das hat er: Wie es sich für ein Sondermodell gehört, kommt es mit reichlich Sonderausstattung zum attraktiven Grundpreis. Mit an Bord sind ab Werk: 140-PS-Motor, 16-Zoll-Alufelgen, Markise, isolierter Grauwassertank, Fahrerhaus in "Graphit Grau metallic", TV und Basic Paket samt höhenverstellbarem Beifahrersitz, Panoramahaube über der Sitzgruppe, Spiegel mit Garderobenhaken im Wohnbereich sowie zusätzliche Steckdosen in Heckgarage und Küchenoberschrank.

Geschlafen wird auf zwei Längsbetten im Heck. Die erklimmt man über Stufen. In der Treppe hätten wir uns versteckte Schuhfächer gewünscht. Schön: Die zwei Betten verwandeln sich durch ein Ausziehbrett und Zusatzpolster auf Wunsch in eine große Liegefläche. In dem Fall geht es allerdings über eine kurze Leiter ins Bett. Und diese Einstiegshilfe kollidiert mit der Badtür, sobald man sie öffnet. Kollisionsgefahr besteht zudem, wenn Küchenoberschrank und Badtür gleichzeitig aufgemacht werden. An diesen Stellen merkt man dann die schlanke Aufbaubreite. Ganz großzügig fällt dagegen das Platzangebot in der Küche aus.