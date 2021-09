Caravan Salon 2021: Einsteiger-Wohnmobile

D

Einsteiger-Wohnmobile vom Caravan Salon 2021 zur Galerie

as mobile Reisen ist beliebter denn je. Vor allem viele Neueinsteiger entdecken die Welt der Wohnmobile für sich. Auch die Campingindustrie hat sich auf diese immer größer werdende Zielgruppe eingestellt und bietet spezielle und vor allem preisgünstige Einsteigermodelle an. Die beste Möglichkeit, sich einen Überblick über den aktuellen Fahrzeugmarkt zu verschaffen, sind Campingmessen – wie zum Beispiel der Caravan Salon in Düsseldorf. Besucher können auf der weltgrößten Campingmesse die Fahrzeuge direkt vergleichen und ausprobieren.