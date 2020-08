ei Tchibo geht es längst nicht mehr nur um Kaffee. Neben Reisen, Mobilfunkverträgen, Bekleidung, Elektrokleingeräten und Blumen hat das Unternehmen unter anderem auch Leasingautos im Angebot.Die vollständig ausgebaute "DepartureOne" ist Wohnwagen und mobiles Hausboot in einem und soll flexiblen Urlaub an Land sowie auch auf dem Wasser ermöglichen.An Land kann die DepartureOne auf dem zugehörigen Boot-Spezialtrailer als Wohnwagen genutzt werden –Fest verankert auf dem serienmäßigen, zweiachsigen Spezialtrailer kann das Gefährt wie ein normaler Wohnwagen auf jedem Campingplatz stehen.Auch flache Binnengewässer sind für die DepartureOne aufgrund ihres Tiefgangs von 15 bis 20 Zentimetern kein Problem.

Der Aluminiumrumpf der DepartureOne ist seewasserfest. ©Tchibo

Angeboten werden eine abwasserfreie Gas-Toilette, die mit 2400 Watt alles verdampft, was anfällt, ein Außenbord-Grill, ein Wasseraufbereitungssystem zur Selbstversorgung, eine Rückfahrkamera oder eine begehbare Solaranlage für das Sonnendeck, mit der bis zu drei Tage ohne Landstrom möglich sein sollen. Auch ein Hubdachbett, das Platz für zwei weitere Übernachtungsgäste bietet, ist zusätzlich bestellbar.Jedes Caravanboat wird nach Kundenwünschen individuell hergestellt. Käufer sollten allerdings geduldig sein, denn es kann bis zu zehn Monate dauern, bis das neue Gefährt fertig ist. Dafür verfolgen die neuen Besitzer den gesamten Bauprozess und können noch Änderungswünsche einbringen. Abgeholt werden kann das Caravanboat dann in der Kiebitzberg Werft in der Hansestadt Havelberg (Sachsen-Anhalt), wo es auch in Handarbeit gebaut wird. Gegen Aufpreis wird es auch geliefert.