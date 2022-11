Nach der Saison ist vor der Saison. So mancher Campingfreund hat bei der letzten Tour vielleicht bemerkt, dass sein Caravan dann doch in die Jahre gekommen ist und beginnt schon jetzt, nach einem Ersatz Ausschau zu halten. Es ist allerdings nicht so einfach, bei dem vielfältigen Angebot das passende 'rolling home' zu finden.