Carthago Chic A47/1: Wohnmobil-Test

Wohnlich-warme Holztöne und sechs Schlafplätze machen den Carthago zum behaglichen Familienmobil.

Stärken Schwächen • Hohes Qualitätsniveau • Kostempfindliches Basisfahrzeug • Grundriss und Platzangebot praxisgerecht • Begrenzte Zuladungskapazität • Uneingeschränkte Wintertauglichkeit • Betagtes Innenraumdekor • Kraftvoller und sparsamer Antrieb • Hohes Gebrauchtpreisniveau • Gute Ersatzteilversorgung • Alte Emissionsklasse (S3)

Ein Alkoven-Großkaliber, das alle Voraussetzungen für ausgedehnte Urlaube mit bis zu sechs Personen erfüllt. Auf ein für Reisemobilnutzung optimiertes Sprinter-Fahrgestell hat der schwäbische Reisemobilbauer einen gut isolierten Wohnaufbau gesetzt. Dieser punktet auch nach all den Jahren mit uneingeschränkt praxistauglichem Grundriss. Wasserschäden sind so gut wie unbekannt. Ganz vorne über der nüchtern gehaltenen Fahrerkabine residieren zwei Gäste im geräumigen Alkoven. Der bietet eine XXL-Liegefläche mit üppigen 210 x 165 Zentimetern Grundfläche und eine Höhe von 70 Zentimetern. Die Dinette lässt sich mit wenigen Handgriffen ebenfalls zu einem Doppelbett umbauen, was eine weitere bequeme Schlafzone mit 210 x 140 Zentimetern ergibt. Im Heck, hinter dem vollwertigen Bad und der komplett ausgerüsteten Küchenzeile, beherbergt der Carthago schließlich eine vollisolierte Heckgarage im Untergeschoss sowie, leicht erhöht im Wohnraum, ein kleines Séparée nebst u-förmiger Minisitzgruppe und platzsparendem Doppelstockbett. Der Look aus stapazierfähigen Birnbaum-Furnierfronten und blauen Velours-Stoffpolstern ist zwar nicht mehr ganz up to date, erinnern dafür optisch und in seiner Robustheit entfernt an das Interieur älterer ICE-Waggons aus der gleichen Epoche.