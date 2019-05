Carthago chic c-line I 4.9 LE heavy: Wohnmobil-Test

W ie gut, wenn man Erfolg hat. 2019 feiert die Premium-Reisemobilschmiede Carthago ihren 40. Geburtstag – und die Auftragslage des nach wie vor inhabergeführten Unternehmens ist glänzend. Im Geschäftsjahr 2017/18 lag der Umsatz bei rund 350 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl bei über 1250. Rund 5500 Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden ie gut, wenn man Erfolg hat. 2019 feiert die Premium-Reisemobilschmiede Carthago ihren 40. Geburtstag – und die Auftragslage des nach wie vor inhabergeführten Unternehmens ist glänzend. Im Geschäftsjahr 2017/18 lag der Umsatz bei rund 350 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl bei über 1250. Rund 5500 Wohnmobile der Marken Carthago und Malibu rollten am Stammsitz im oberschwäbischen Aulendorf und im slowenischen Odranci vom Band. Interessant ist der hohe Exportanteil von 60 Prozent. Der Marktanteil in Deutschland liegt bei 4,5 Prozent. Umsatzbringer sind vor allem die Integrierten, die Carthago seit genau 20 Jahren baut, allen voran die mehrfach preisgekrönte chic-c-line-Baureihe. Für das Modelljahr 2019 hat Carthago sie überarbeitet: 15 integrierte (ab 90.400 Euro) und drei teilintegrierte Varianten (ab 79.800 Euro) gehen ins Rennen um die Kundengunst.

Motto: Evolution besser als Revolution

Das neue Heck ist im Bus-Stil gestaltet. Die 16-Zoll-Alufelgen kosten 590 Euro extra. Das ist er: Ein typischer Vertreter der Philosophie, dass Evolution besser als Revolution ist – auch wenn Carthago von einer neuen Generation des chic c-line spricht. Feinschliff findet man vor allem an Details, wie zum Beispiel den überarbeiteten Grundrissen und dem neuen, noch stärker an Reisebusse erinnernden GFK-Heck. Es ist zur besseren Isolierung doppelschalig und 13 Zentimeter kürzer als die Vorgängerversion, ohne dass Käufer Einbußen beim Raumgefühl hinnehmen müssen. Auf der Seitenwand prangt anstelle des Firmennamens jetzt ein riesiges C, das die Modellbezeichnung einrahmt – Geschmackssache. Auch das Fiat-Cockpit wurde überarbeitet und besser integriert. Auffälligstes Merkmal: ein breiter, farblich abgesetzter Wulst über die gesamte Breite, der mit Leder bezogen ist. Außerdem gibt's rechts eine geschlossene Ablage und neue, ans serienmäßige Hubbett angepasste Dachschränke. Wer mehr Platz im Durchgang zum Fahrerhaus braucht, kann für 250 Euro eine verkürzte Sitzgruppe ordern. Neu sind auch die verfügbaren Stilwelten und ein um 44 Millimeter niedrigerer AL-KO-Tiefrahmen. Der Vorteil: Da die Außenmaße gleich bleiben, wächst das Volumen des praktischen Doppelboden-Stauraums. Ein typischer Vertreter der Philosophie, dass Evolution besser als Revolution ist – auch wenn Carthago von einer neuen Generation des chic c-line spricht. Feinschliff findet man vor allem an Details, wie zum Beispiel den überarbeiteten Grundrissen und dem neuen, noch stärker an Reisebusse erinnernden GFK-Heck. Es ist zur besseren Isolierung doppelschalig und 13 Zentimeter kürzer als die Vorgängerversion, ohne dass Käufer Einbußen beim Raumgefühl hinnehmen müssen. Auf der Seitenwand prangt anstelle des Firmennamens jetzt ein riesiges C, das die Modellbezeichnung einrahmt – Geschmackssache. Auch das Fiat-Cockpit wurde überarbeitet und besser integriert. Auffälligstes Merkmal: ein breiter, farblich abgesetzter Wulst über die gesamte Breite, der mit Leder bezogen ist. Außerdem gibt's rechts eine geschlossene Ablage und neue, ans serienmäßige Hubbett angepasste Dachschränke. Wer mehr Platz im Durchgang zum Fahrerhaus braucht, kann für 250 Euro eine verkürzte Sitzgruppe ordern. Neu sind auch die verfügbaren Stilwelten und ein um 44 Millimeter niedrigerer AL-KO-Tiefrahmen. Der Vorteil: Da die Außenmaße gleich bleiben, wächst das Volumen des praktischen Doppelboden-Stauraums.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Hochwertige Verarbeitung auch dort, wo man's nicht sieht

Neue Optionen: ein Steckdosenpaket, eine Alarmanlage mit Gas-Sensor oder das Truma-iNet-System. Es steuert die Heizung per Smartphone-App. Das hat er: In unserem Fall Extras im Wert von über 21.000 Euro wie die Fiat-Chassisversion für 4250 Kilo zulässiges Gesamtgewicht (1380 Euro) oder das Super-Paket mit diversen zusammengefassten Einzeloptionen wie Klimaautomatik fürs Fahrerhaus, Tempomat, Radio/DVD, Rückfahrkamerasystem und vielem mehr (4850 Euro). Serienmäßig ist die hochwertige Verarbeitung – auch dort, wo man's nicht sieht, wie etwa an den per Tragholm verbundenen Karosserieelementen des holzfreien Aufbaus. Das schafft Vertrauen, genau wie die selbstbewusste Dichtheitsgarantie von zehn Jahren. Hinzu kommen die vorbildliche Autarkie und eine leistungsfähige Bordelektrik. Neue Optionen für die Baureihe sind ein Steckdosenpaket (3x230 In unserem Fall Extras im Wert von über 21.000 Euro wie die Fiat-Chassisversion für 4250 Kilo zulässiges Gesamtgewicht (1380 Euro) oder das Super-Paket mit diversen zusammengefassten Einzeloptionen wie Klimaautomatik fürs Fahrerhaus, Tempomat, Radio/DVD, Rückfahrkamerasystem und vielem mehr (4850 Euro). Serienmäßig ist die hochwertige Verarbeitung – auch dort, wo man's nicht sieht, wie etwa an den per Tragholm verbundenen Karosserieelementen des holzfreien Aufbaus. Das schafft Vertrauen, genau wie die selbstbewusste Dichtheitsgarantie von zehn Jahren. Hinzu kommen die vorbildliche Autarkie und eine leistungsfähige Bordelektrik. Neue Optionen für die Baureihe sind ein Steckdosenpaket (3x230 V in Sitzgruppe, Schlafbereich und Rollergarage; 295 Euro), eine Alarmanlage mit Gas-Sensor (795 Euro) oder das Truma-iNet-System, mit dem die Heizung per Smartphone-App gesteuert werden kann (730 Euro). Praktisch ist das neue Doppelboden-Stauboxenset, dessen Bestandteile perfekt in die Hohlräume passen. Es ist für bestimmte Grundrisse wie den I 4.9 LE lieferbar und kostet 550 Euro.

Trotz seiner Größe bleibt der Carthago handlich