Die C7 Z06 stürmte 2014 auf die Bühne und überrannte sofort alles, was sich ihr in den Weg zu stellen versuchte. Nissan GT-R Nismo McLaren 650S – und selbst ein zeitgenössischer Porsche 911 Turbo S. Alle bissen sich die Zähne aus an der unschlagbaren Kombination aus souveräner Track-Performance und halbwegs bodenständigem Preis.