Mitgenommen: der Corvette-Motor nach der Explosion.

Feuer schoss aus dem Seitenauspuff, Teile flogen durch die Luft, aus dem Motorraum schlugen Flammen. Nach kurzem, effektivem Löscheinsatz dann die Diagnose: Dem serienmäßigen LS7-Ansaugkrümmer der Corvette wurde der Druck zu groß, er explodierte. Dadurch spritzte der Sprit aus den freigelegten Einspritzdüsen unkontrolliert umher, was letztlich für den Brand am heißen Motor sorgte. Im Youtube-Video der Tuner wird die Explosion spektakulär in Szene gesetzt, inklusive Slowmotion-Einstellung. Die Beteiligten scheinen das Szenario eher locker zu nehmen. Auch die feurige Corvette macht kein Drama, sie kam erstaunlich unbeschadet davon. Am nächsten Tag rollte sie mit neuem Ansaugkrummer vom Prüfstand.