An den 51 Wochenenden im Jahr, wo der F1-Zirkus nicht durch die engen Häuserschluchten am Mittelmeer zischt, sind die Straßen des Fürstentums aber ganz normal für den Straßenverkehr geöffnet: Einem Citroën Ami wurde die enge Spitzkehre vor dem Fairmont-Hotel dabei nun allerdings zum Verhängnis.

Die eine F1-Kurve, für die der Topspeed reicht

Im Internet kursiert ein Video, das den französischen City-Flitzer zeigt, wie er den Straßenkurs in flottem Tempo unter die Räder nimmt: Beim Bergauffahren, also gegen die Richtung des Formel-1-Kurses, geht das trotz quietschender Reifen noch gut. Bergab allerdings übertreibt der Fahrer deutlich mit dem Tempo.

Offensichtlich ein gewagtes Experiment, denn selbst die Formel-1-Boliden haben an besagter Stelle nur knapp unter 50 km/h drauf. Die Spitzengeschwindigkeit des Ami beträgt offiziell 45 km/h. Geht die Loews für ihn also voll?

Glück im Unglück: Die Poller am Kurvenausgang stehen genau richtig und retten eine Passantin, die dort auf der Mauer sitzt und erschrocken aufspringt, vor dem heranrutschenden Gefährt: Der 2,4 Meter lange und mit Fahrer knapp über 500 kg schwere Elektro-Flitzer wird dadurch zurück auf die Straße geschleudert. Leitplanken, wie am Grand-Wochenende üblich, sind ausgangs der Loews-Kurve in der rennfreien Zeit nicht installiert.