Bevor SUV s und Kombis Variabilität und viel Stauraum als ihre Stärken verkauften, sorgten vor allem Vans dafür, dass Gewerbetreibende und Großfamilien bequem von A nach B kamen. Heute sind nur noch wenige Modelle der einst boomenden Klasse übrig, an deren Kernkompetenz sich bis heute nichts geändert hat. Ein Vertreter ist der Citroën Berlingo , den es seit 2018 in dritter Generation gibt. Standen Design und Komfort zu Beginn der Baureihe noch hintenan, erkennt man beim aktuellen Berlingo , dass es sich um ein modernes, fast schon stylisches Fahrzeug handelt. Das merkt man auch bei einem Blick auf die Technik. Neben zwei Verbrennungsmotoren mit sechs Leistungsstufen bieten die Franzosen von Citroën den Berlingo ab Ende 2021 auch als Elektroversion an. Für den stärksten Benziner gibt es zudem sogar ein Achtgang-Automatikgetriebe serienmäßig. Beim Ur-Berlingo wäre das undenkbar gewesen. Das Upgrade in Sachen Alltagstauglichkeit macht sich allerdings auch ein wenig beim Preis bemerkbar.(Stand 12. September 2021).