Mit unter 4,40 Meter Außenlänge so kurz wie mancher Kompaktwagen, verführen seine Allrounder-Gene zu einem strapaziösen Doppelleben. Unter der Woche von 7 bis 16 Uhr im Gewerbeeinsatz, danach und an Wochenenden als günstiges Familienauto. Und genau das geht nach ein paar Jahren ganz schön an die Substanz.

Unser im Juni 2016 erstmals zugelassener Testwagen stammt aus der von 2015 bis 2018 gebauten zweiten Facelift-Generation des Berlingo II . Vom Autohus in Bockel bei Bremen angeboten, ist er ein durchaus typisches Beispiel. In Dänemark auf die Straße gekommen, kostete er laut Schwacke-Datenbank neu einst 22.230 Euro.

Citroën Berlingo gebraucht: nach sieben Jahren für knapp 8000 Euro



Inklusive Feel-Ausstattung wirkt er zwar nicht luxuriös, hat aber alles Wesentliche an Bord: Neben einem einfachen Soundsystem mit Bluetooth-Anschluss gibt es elektrische Fensterheber, eine manuelle Klimaanlage, einen Tempomaten und Sitzheizungen vorn. Unser Fotofahrzeug spulte bereits 141.361 Kilometer ab, soll dafür gemessen am Baujahr moderate 7980 Euro kosten.